Asyik! Dua Aktor Korea Tampan Bakal Syuting di Sumatera

aktor Kwak Si Yang, salah satu yang dikabarkan akan ke Indonesia.

jpnn.com - Artis dan aktor kenamaan Korea Selatan bakal kembali mengunjungi Indonesia.

Setelah sukses bermain film di Manado, artis-artis kenamaan Negeri Ginseng itu bakal mengulang kehebohannya di Hutan Sumatera.

“Kami senang, semakin banyak film Korea yang menggunakan setting tempat di Indonesia. Semoga filmnya ngeboom di sana, sehingga semakin banyak orang Korsel yang penasaran dan berwisata ke Indonesia,” Menteri Pariwisata kata Arief Yahya di Jakarta.

Eksotisme dan keindahan alam Indonesia memang memikat hati industri pertelevisian Korea Selatan.

Tim produksi acara reality show Law of the Jungle yang ditayangkan stasiun televisi SBS Korsel memutuskan untuk syuting di Pulau Sumatera untuk beberapa episode.

"Ini adalah kesekian kalinya Law of The Jungle mengambil lokasi syuting di Tanah Air. Sebelumnya, 2014 syuting di Borneo Kalimantan, lalu Sulawesi Utara 2016 untuk beberapa episode. Di Sumatera mereka akan mengambil lokasi di salah satu hutan yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat," ungkap Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Vinsensius Jemadu.

Law of the Jungle edisi Sumatera kabarnya akan dibintangi Sungjae dan Peniel dari Born to Beat (BTOB), Shin Won Ho Cross Gene, aktris Jo Bo Ah serta aktor Kwak Si Yang.

Syuting di Sumatera akan dilakukan di Februari ini.