Atur Jadwal Anda, Ayo Nonton Hello Pacitan Pro 2017

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, PACITAN - Penggila surfing baiknya segera mengosongkan jadwal pada 16-20 Agustus 2017. Ada kejuaraan surfing kelas internasional bertajuk Hello Pacitan Pro 2017 yang siap digelar di Pantai Watu Karung Pacitan.

Di event sport tourism ini, Anda bakal happy lantaran ada banyak aksi keren yang siap dipertontonkan surfer-surfer terbaik dunia.

"Kejuaraan ini merupakan bagian dari tur Asian Surfing Championships (ASC) Men's QS1000 akan menampilkan beberapa surfer Qualifying

Series," kata Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Wasi Prayitno, Kamis (10/8).

Ombak Pantai Watu Karung Pacitan yang besar, tinggi, dan menggulung panjang hingga radius satu kilometer (km) diyakini cukup menggoda para surfer top dunia untuk tampil.

Apalagi, para surfer Eropa dan Australia kerap menjuluki destinasi surfing ini sebagai The Next Bali in Pacitan.

Nama-nama beken seperti Rizal Tanjung, Marlon Gerber, Pepen Hendrik, Kelly Slater dan Rio Waida, langsung antre berkompetisi di Pacitan.

"Semua akan berkompetisi di grade dua divisi laki-laki dan grade satu divisi perempuan. Mereka berlomba memenangkan kejuaraan untuk dapat