Aurel Ultah ke-19, Seperti ini Harapan Ashanty

jpnn.com - Titania Aurelie Hermansyah hari ini, Senin (10/7) merayakan ulang tahunnya ke-19 hari.

Di hari bahagianya, Aurel mendapat banyak ucapan selamat dari orang-orang yang menyayanginya, salah satunya ibu tirinya Ashanty.

Ashanty bahkan memberi kejutan kecil untuk Aurel saat mereka masih liburan ke luar negeri.

Ibu dua anak ini juga menyampaikan beberapa harapan dan doanya untuk Aurel lewat akun Instagram miliknya.

“Happy bday my love lolyta, doa-doa terbaik yg bisa bunda kasih, semoga kaka jadi anak yang solehah, salalu dalam lindungan Allah swt, selamat dunia akhirat,” harapnya.

“Sehat, panjang umur, menjadi anak yg hebat, baik hati, anak manis yang dari beberapa tahun bunda kenal sampai sekarang. I love u so much my baby love @aurelie.hermansyah,” tulis Ashanty.

Selain mengunggah foto kebersamaannya bersama Aurel, ibu dua anak ini juga meng-upload video kejutan ultah untuk Aurel.

Melihat momen tersebut, netizen ikut bahagia melihat keharmonisan keluarga ini. Mereka pun tak ketinggalan ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aurel.(chi/jpnn)