Avril Lavigne Sembuh Berkat Jatuh Cinta

jpnn.com - Sudah dua tahunan Avril Lavigne 'hilang' dari dunia hiburan. Bukan hanya karena bercerai dengan Chad Kroeger, lady rocker idola generasi 90-an ini harus berjuang melawan lyme disease.

Namun belakangan, Lavigne mulai muncul lagi dengan kabar asmara. Pelantun hit Complicated, When Your Gone, dan Sk8er Boi ini punya pacar baru, produser musik bernama J.R. Rotem.

"J.R. adalah produser yang pernah bekerja dengannya, dia dihormati di industri musik. Akhir-akhir ini, mereka sudah mulai berteman secara sosial dan menjalani hubungan. Mereka sangat menyukai musik," papar sumber.

Sang sumber juga mengungkapkan mereka sudah beberapa kali keluar berkencan. "Hubungan ini sepertinya mengarah ke arah yang romantis. Asmara membantu redakan penyakit yang diderita Avril," lanjutnya.

Setelah lima bulan terakhir hanya bisa terbaring di tempat tidur, musisi 32 tahun itu mulai konsentrasi menulis lagu kembali dan bersosialisasi.

Yang terbaru, paparazzi berhasil mengabadikan momen kebersamaan Lavigne dan Rotem kala kencan di salah satu restoran kawasan West Hollywood.

Tak hanya saat baru tiba di restoran, setelah kenyang menyantap makanan pun, tangan keduanya juga tampak saling menggenggam.

Dari foto yang beredar, Lavigne dan Rotem kompak romantis, mengenakan outfit dengan warna serba hitam mulai atasan hingga sepatu. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co