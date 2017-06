Ayah Baru, Jason Statham Berubah Jadi Superprotektif

Jason Statham dan Rosie Huntington-Whiteley di premier The Fate of The Furious, Minggu (9/4). Foto: Marco Bogart / PRPhotos.com

jpnn.com - Welcome to the world Jack Oscar Statham! Anak laki-laki pasangan Jason Statham dan Rosie Huntington-Whiteley itu lahir pada Sabtu (24/6).

Namun, Rosie baru mengumumkan kabar bahagia tersebut melalui Instagram pada Rabu malam lalu. Mantan Victoria’s Secret angel itu mengunggah foto hitam putih tangan kecil putranya yang sedang menggenggam jarinya.

’’Pria kecil kita telah tiba! Jack Oscar Statham - 8,8 lbs pada Sabtu, 24 Juni,’’ tulisnya pada caption.

Statham dan Rosie sama-sama tidak banyak memberikan informasi terkait dengan kelahiran anaknya. Menurut salah seorang sumber, Statham sangat protektif terhadap bayinya. Namanya juga anak pertama.

’’Bayinya sedang ’dikunci’. Jason superprotektif kepada bayinya dan sepenuhnya membawa peran ayah ke tingkat yang lebih tinggi,’’ kata sumber tersebut sebagaimana dilansir dari OK! Online.

Adik Rosie, Toby Huntington, menyatakan belum melihat keponakan barunya. ’’Aku belum bertemu dengan bayinya. Tapi, aku dengar dia sangat mirip orang tuanya,’’ ucapnya saat berada di pesta launching Magnum x Moschino kemarin.

Orang tua Rosie di London juga segera terbang ke Los Angeles untuk menjenguk cucunya. (and/c14/na)