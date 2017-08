Ayu Ting Ting: Haters Are Like Rocking Chair

SHARES

jpnn.com - Ayu Ting Ting balik menyindir para haters-nya. Tak hanya itu, dia melakukannya dengan menggunakan bahasa Inggris.

Siang tadi, Selasa (8/8), Ayu mengunggah foto kursi goyang dan pesan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Haters are like rocking chairs. They cause a lot of motion. But they aren't going anywhere."

Di kolom caption Ayu menjelaskan, pesan itu dia dapatkan dari salah seorang temannya bernama Octa. Inti dari pesan itu adalah haters selalu bikin gaduh, tapi mereka sebenarnya tak ada apa-apanya.

Ayu pun merasa semakin bersemangat setelah mendapat pesan itu. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Octa dan berjanji tak akan menyerah meski punya banyak haters.

“That’s why she texted me, sent me this pict and definitely she gave me spirit, thank you so much for your affection ?? will try my best, never give up,will face it with smile and a lot of spirit….and don’t worry about me ????I’m so grateful that there is still someone who cares about me and that’s you octa Love you octa,” tulis Ayu.

Post Ayu yang mengibaratkan haters-nya seperti kursi goyang tak membuat mereka bungkam. Justru para haters menjadi semakin panas.