Ayu Ting Ting Masuk Daftar 100 Orang Cantik, Netizen Ngamuk

jpnn.com - NAMA Ayu Ting Ting masuk dalam kandidat daftar 100 orang cantik 2017 berbarengan dengan sejumlah artis papan atas dunia.

Ini terlihat dari daftar nama The Most Beautiful Faces of 2017 yang diunggah akun Instagram Tccandler.

Seharusnya Ayu mendapat pujian atas terpilihnya namanya di antara deretan artis dunia itu.

Namun, justru sebaliknya. Seperti biasa, penyanyi dangdut itu justru mendapat celaan dari netizen Indonesia yang ramai-ramai mampir di akun Tccandler.

"Enggak ada kandidat lain ya?Kok artis nyablak, gak ada attitude ini sih? Indonesia punya banyak artis yang cantik dan pintar lho," tulis akun Keyra. Sabila.

"Coba dibuka make up-nya masih dibilang cantik gak tuh," ujar akun Ixixan.

Di foto Ayu yang dipajang Tccandler ada sekitar 7.000 likes dari netizen.

Namun, komentar yang ditinggalkan netizen mencapai 13 ribu lebih.