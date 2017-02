Baca! Biar Kamu Bisa Tidur Cukup Malam Ini

Ganguan Tidur, Temukan Jawabannya. Foto Empow Her

jpnn.com - Mendapatkan tidur yang cukup terutama di malam hari tentunya menjadi hal yang sangat penting karena ini menyangkut kesehatan.

Orang yang kekurangan jam tidur akan menurun daya tahan tubuhnya.

Sebenarnya sudah banyak orang yang tahu bahwa tidur adalah hal yang sangat penting, akan tetapi justru pada praktiknya, banyak orang yang jam tidurnya kurang.

Itu terjadi karena beberapa alasan seperti pekerjaan yang harus diselesaikan, main game, sibuk dengan medsos dan chat.

Dengan tidur malam yang cukup, membuat semua aktivitas yang dilakukan pada pagi hari bisa berjalan dengan lebih lancar karena tubuh yang fit.

Berikut beberapa tips agar bisa tidur cepat di malam hari, seperti dilansir laman Care2:

1. Say no to screen time

Matikan ponsel Anda dan menghindari menonton TV dan menatap layar komputer dua sampai tiga jam sebelum tidur.