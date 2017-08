Baju Khusus Barca Untuk Korban Teror Barcelona

jpnn.com, BARCELONA - Raksasa Catalan, FC Barcelona akan memberikan penghormatan kepada korban serangan teror di Barcelona, dalam laga pertama mereka di La Liga, Senin (21/8) dini hari WIB.

Seluruh pemain Barca akan memakai baju dengan tulisan nama kota 'Barcelona' di belakang jersey-nya, bukan dengan tulisan nama mereka.

Di pekan pertama, tim asuhan Ernesto Valverde itu akan menjamu Real Betis di Camp Nou. Hanya empat hari jelang pertandingan tersebut, kota Barcelona diserang aksi teror yang memakan korban hingga 14 tewas dan ratusan terluka. Tak hanya di Barcelona, aksi teror juga terjadi di Cambrils, daerah pantai yang masih di wilayah Catalunya, sama dengan Barcelona.

Selain memakai seragam dengan tulisan 'Barcelona' di bagian belakang, baju tim juga bertuliskan #TotsSomBarcelona (kurang lebih berarti we are all Barcelona), di bagian depan.

Mengheningkan cipta sebelum kick off juga akan dilakukan seisi stadion. Klub Barcelona mendapat izin khusus untuk semua aksi simptik ini dari PSSI-nya Spanyol, RFEF. (adk/jpnn)

Foto: fcbarcelona