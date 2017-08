Bandingkan Video Raisa dan Ayu Ting Ting, Deddy Corbuzier: Keterlaluan

jpnn.com, JAKARTA - Host Hitam Putih, Deddy Corbuzier kembali mengunggah video nyeleneh di channel youTube pribadinya. Kali ini dia memberi judul videonya, ‘Raisa vs Ayu Tingging’ (Ayu Ting Ting).

Dalam video tersebut, bapak satu anak itu membandingkan jumlah penonton video di YouTube antara YouTuber Ria Ricis, penyanyi Raisa dan juga pedangdut Ayu Ting Ting.

Dia membandingkan video Ria Ricis yang memarodikan lagu Eta Terangkanlah dengan video kliip lagu anyar Ayu Ting Ting berjudul Kamu Kamu Kamu.

"Saya ngecek berita untuk Hitam Putih. Yang saya dapat adalah Ayu Ting Ting. Kalau Anda adalah fans Ayu Ting Ting atau balajaer jangan khawatir karena saya akan belain. 'Videoklip Ayu Ting Ting kalah pamor dari parodi Eta Terangkanlah Ria Ricis'. Di sini dibilang, lagu terbaru Ayu Ting Ting 'Kamu, Kamu, Kamu' dengan cepat dikenal masyarakat," kata Deddy Corbuzier dalam video tersebut.

"Videoklipnya diunggah pada 31 Juli, tapi pencapaiannya tak seberapa bila dibandingkan Ria Ricis. You again, Ria is you again. and now was on trending. Jadi, di sini media membicarakan videoklipnya Ayu ini kalah dengan Eta Terangkanlah dengan masuk ke dalam trending," lanjutnya.