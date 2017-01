Bang Sandi Bakal Bentuk Pasukan Biru

Sandiaga Uno. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, usaha kecil tetap akan dapat menerima karyawan dari luar.

Dikatakan Sandi, begitu dia biasa disapa, program one Kecamatan One Center for Enterpreneurship atau OK OCE akan menjadi fasilitator untuk pengusaha mikro dan kecil.

"Sempat jadi rumor, padahal nggak benar. Padahal kita ingin menciptakan lapangan kerja. Bagaimana usaha kita berkembang. Pemerintah harus maju dan menjadi fasilitator. Nah ini yang akan dilakukan dalam program OKE OCE," kata Sandi, saat mengisi sosialisasi program OK OCE di Gedung Wiki Wiki Wok Jl D.I Panjaitan, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (12/1).

Untuk mengembangkan dan menciptakan lebih banyak UMKM, Sandi berjanji akan memberikan bantuan permodalan.

Menurutnya, kesuksesan UMKM juga tergantung pada pembinaan yang dilakukan ke para pelakunya.

"Kuncinya adalah mentorship, bimbingan. Saya akan membangun pasukan biru yang akan memberi pendampingan kepada usaha-usaha kecil," pungkasnya. (dka/rmol)