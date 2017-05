Bangun Dermaga Industri, Cari Investor ke Tiongkok. Foto: Istimewa for JPNN

jpnn.com, BEIJING - Komisaris Best & Grow Investment Charlie Ishak memaparkan rencana pengembangan kawasan dermaga industri Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE) di Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara.

Rencana tersebut merupakan bentuk dukungan Best & Grow Investment terhadap keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam KTT One Belt One Road.

Guna mendukung rencana itu, Charlie menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo di KBRI Beijing, Kamis (11/5).

GIIPE memiliki letak strategis karena berjarak 16 kilometer dari pusat Kota Medan.

Kawasan itu juga berjarak hanya 3,5 km dari Bandara Internasional Kuala Namu dan 9,5 km dari Pelabuhan Belawan.

Kawasan itu juga didukung infrastruktur jalan sangat bagus.

GIIPE menempati lahan seluas dua ribu hektare dan masih melakukan ekspansi lahan seluas seribu hektare.

Proyek GIIPE terbagi dalam beberapa bidang. Misalnya, power plant seluas 200 hektare, sea port (200 hektare), industrial estate (1.000 hektare), residential atau perumahan (200 hektare).