Banteng Muda Ajak Relawan Ahok Tak Baper Hadapi Pilkada

Ketua Komunitas Banteng Muda (KBM) Banyu Biru Djarot (berkemeja putih di tengah) bersama pendukung Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat saat blusukan di Bintaro Permai III, Jakarta Selatan, Rabu (1/2). Foto: KBM for JPNN.Com

jpnn.com - Politikus muda PDI Perjuangan Banyu Biru Djarot mengajak kalangan muda pendukung duet Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat di pilkada DKI Jakarta untuk melakukan kampanye simpatik dan kreatif.

Banyu yang juga ketua umum Komunitas Banteng Muda (KBM) telah menggerakkan organisasi yang dipimpinnya untuk menjadi relawan pendukung pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI yang beken dengan julukan Ahok-Djarot itu.

Menurut Banyu, hal yang bisa dilakukan kalangan muda untuk mendukung Ahok-Djarot adalah menarik simpati. Karenanya, upaya menggalang pemilih untuk pasangan calon bernomor urut 2 itu sebaiknya menjauhi kampanye hitam.

"Kami terus aktif partisipasi membagi selebaran tentang kinerja Ahok-Djarot yang dibuat oleh seluruh unsur relawan. Menurut saya simpel, no black and no negative campaign," ujarnya, Rabu (1/2).

Politikus berlatar aktor itu sudah membuat videoklip bertajuk Suara Loe Ngaruh dengan durasi kurang dari semenit. Rencananya, Banyu yang juga anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDIP akan membuat videoklip sosialisasi dengan muatan edukatif untuk menyasar kalangan muda.



"Segala lini harus ditempuh, sebab ini adalah pertarungan program dan pembuktiannya,” tegasnya.

Lebih lanjut Banyu mengatakan, upaya mengampanyekan Ahok-Djarot memang harus santun dan kreatif. Yang tak kalah penting, katanya, jangan emosi alias terlalu terbawa perasaan menyikapi perbedaan.

“Gerakan kita harus sejuk, jangan mudah baper (terbawa perasaan, red), tensi politik pilgub (pemilihan gubernur, red) rasa pilpres (pemilu presiden, red) ini rawan meninggi. Kedepankan politik prestasi, jangan politik baper,” tegasnya.

Karenanya, KBM pada sore tadi blusukan ke Kampung Bintaro Permai lll di wilayah Jakarta Selatan untuk menggelar sosialisasi Ahok-Djarot. TArgetnya adalah memenangkan Ahok-Djarot dalam sekali putaran.