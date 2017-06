Baru Lahir, Cucu Ustaz Arifin Ilham Langsung Jadi Selebgram

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Baru saja dilahirkan, cucu Ustaz Arifin Ilham langsung jadi sorotan warganet. Anak pertama pasangan dari Alvin Faiz dan sang istri Larissa Chou itu sudah memiliki akun Instagram pribadi.

Menariknya, bayi yang diberi nama Muhammad Yusuf Alvin Ramadhan itu sudah memiliki 31,2 ribu pengikut.

Akun yang memakai nama @yusufalvinramadhan itu tak perlu repot mencari pengikut bahkan membelinya. Nama besar sang kakek dan ayahnya ternyata sudah mampu membuat ribuan warganet menjadi pengikutnya.

Tak sampai sehari, pengikut Instagram yang dikelola oleh kedua orangtua sang bayi tersebut telah mencapai 31,2 ribu pengguna. Bahkan dari setiap foto yang diunggah juga banjir like hingga belasan ribu. Dan kedua video yang diunggah pun telah ditonton sebanyak puluhan ribu kali.

Foto pertama yang diunggah menunjukkan sang bayi yang tengah dibalut kain berwarna kuning. Melalui keterangan foto, sang bayi seakan menyapa pengikutnya dengan memperkenalkan diri dan meminta doa.

"Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Yusuf Alvin Ramadhan, anak pertama dari abi @alvin_411 dan mama @larissachou , lahir pada Jumat, 9 Juni 2017, doakan aku ya teman-teman supaya bisa menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, sehat selalu, dan yang terpenting bahagia dunia akhirat, aamiin. Salam kenal ya teman-teman," tulis Alvin sebagai perkenalan dari sang anak.

Tak heran para warganet pun dibuat takjub. Seperti diungkap akun @dwisafiah. “Waallaikum sallam Dek @yusufalvinramadhan sehat selalu yaah. Eeeh by the way followersmu banyak amat Dek. FIX Sebentar lagi pasti jadi calon selebgram. Dan Insya Allah jadi calon imam masjidil haram juga. Aamiin.”

"Duh langsung di bikin ig," ujar @teh.segaar. "Hahaha iya salfok sama followersnya. Padahal baru lahir. Hebat!!," sahut @rannie_m. "Baru lahir si debay udah punya ig aja. mana followers nya banyak lagi. Sehat terus debay, jadi anak sholeh ya," imbuh @wrntii.