Baru Pacaran, Rihanna Sudah Dihamili Miliuner Arab?

jpnn.com - Rihanna tampil memukau saat premier film Valerian and the City of a Thousand Planets di London pada Senin (24/7) waktu setempat.

Pelantun Work dan Diamonds ini tampil begitu seksi dengan gaun yang mengumbar sebagian besar belahan dadanya.

Diwartakan AceShowbiz, Selasa (25/7), penyanyi berusia 29 tahun ini terlihat memakai gaun merah menyala dari Giambat­tista Valli. Rambut keritingnya dibiarkan terurai panjang sebatas punggung.

Untuk melengkapi penampilan seksinya, RiRi memulas bibirnya dengan warna merah gelap dan membawa clucth merah dari Jimmy Choo sebagai aksesori.

Tapi pakaian terbuka itu tak cuma mengundang decak kagum, spekulasi liar pun ikut mencuat terkait bentuk tubuh Rihanna.

Sejumlah fans mempertanyakan apakah diva asal Barbados ini sedang hamil. "Payudaranya terlalu penuh dan dress itu menyembunyi se­suai dan dia bersinar," komentar seorang penggemar di media sosial.

"Dia hamil, tidak ada yang membantah hal itu," timpal warganet lainnya.

Sebelumnya, Rihanna sudah digosipkan hamil sejak kedapatan memakai sebuah gaun dari Fenty X Puma. Busana tersebut tampak seperti pakaian orang hamil.