Batal Cerai, Ibnu Jamil 'Pepet' Mantan Model Playboy?

Ibnu Jamil. Foto: dok Jawa Pos

jpnn.com - Masih ingat Tiara Ayu Lestari? Pada masanya, wanita kelahiran Solo 10 Oktober 1980 ini dikenal sebagai model hot dan bom seks. Lama menghilang, rupanya Tiara saat ini bermukim di Jerman bersama ketiga anaknya.

Yang tak kalah mengejutkan, muncul kabar dia tengah dipepet oleh Ibnu Jamil, aktor dan presenter yang belum lama batal cerai. Benarkah?

Isu ini muncul dari unggahan akun gosip seleb @jenk_kelin_official. Dari foto tersebut terlihat, Tiara dan Ibnu tengah menghabiskan waktu bersama di Munich, Jerman. Tak hanya berdua, Tiara mengajak anak laki-lakinya.

"Lakinya ganteng, ceweknya cakep. Duh ini mereka pacaran atau temenan doang? Tapi minjenk kalo lihat sosok wanita kok ini jadi keinget babang Anjas yg dulu TERCYDUCKbareng gara-gara kasus foto-foto bertajuk Adam Hawa itu yaaa. Pa­dahal yang itu namanya Isabel Yahya, bukan Tiara lestari," tulis Instagram @jenk_kelin_official, Sabtu (15/7).

Ibnu terlihat mengenakan baju merah muda dan topi. Sedangkan Tiara menggunakan jaket denim dengan dalaman baju berwarna hitam.

Di akun Instagram pribadinya, Ibnu bahkan terlihat begitu akrab dengan dua putra Tiara. Pemain film Garuda 19 itu menggendong Liam dan Rayan serta mendoakan keduanya agar kelak menjadi pemain bola terhebat di dunia.

"Liam and Rayan the next of götze n muller..best my buddies. Semoga jadi pemain bola yang hebat di dunia dan biarkan saya jadi manager kalian.. hahaha..dankeschön," tulis Ibnu, Minggu (16/7).