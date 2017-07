Bayi Kembar Beyonce, Sejam Dapat 1,7 Juta Like

SHARES

jpnn.com - Akhirnya, ”penampakan” bayi kembar Beyonce muncul juga. Kamis (13/7) atau kemarin WIB, dia mengunggah foto bersama putra kembarnya di Instagram.

”Sir Carter dan Rumi genap sebulan hari ini,” tulisnya pada caption.

Unggahan itu sekaligus mengonfirmasi tanggal lahir kedua adik Blue Ivy tersebut. Sebelumnya, publik berpendapat, Sir Carter dan Rumi lahir pada 18 Juni seperti yang diumumkan ayah Beyonce di Twitter.

Foto yang punya konsep berbunga-bunga (persis dengan foto saat mengumumkan kehamilannya) itu langsung dapat 1,7 juta like dalam waktu sejam.

Hingga tadi malam, jumlah like sudah mencapai 5,3 juta. Well, tampaknya tidak susah buat Beyonce mematahkan rekor foto kehamilannya yang tercatat mendapatkan 11,1 juta like. (fam/c25/na)