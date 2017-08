Begini Cara Zack Lee Mengasuh Anaknya

Nafa Urbach-Zack Lee. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Zack Lee punya cara tersendiri menghabiskan waktu bersama anaknya, Mikhaela Lee Juwono.

Zack mengaku cukup dekat dengan anak semata wayangnya.

Meski saat Nafa Urbach disibukkan dengan kasus dugaan paedofil terhadap anaknya, Zack malah tertangkap kamera tengah bersama wanita lain.

Menurut Zack, dia senang menemani sang anak menggambar atau jalan-jalan naik motor dan bersosialisasi dengan orang-orang yang kurang mampu.

Bahkan dia punya cara membuat anaknya lebih dekat dengan orang-orang yang baru dikenal.

"Aku sama Mika sering naik motor, kalau ada pemulung atau tukang sampah kota turun kami kasih makan, di situ Mika sampai kenal namanya," ungkap Zack.

Tak ingin semakin panjang cerita tentang anaknya, Zack pun langsung menyudahi pembicaraan.

"Kok jadi ngomongin anak gue sih, tadinya gue mau ajak tapi gue harus flight ke Yogya, so stop asking me," tukasnya. (Jlo/jpnn)