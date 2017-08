Begini Gaya DJ Marshmello Ucapkan Selamat Hari Kemerdekan RI

Rakyat Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada hari ini, Kamis (17/8).

Musisi luar negeri pun ternyata ikut merasakannya. Bahkan mereka pun ikut memberikan selamat atas Kemerdekaan.

Seperti yang dilakukan DJ Marshmello yang memberi ucapan selamat lewat akun Instagramnya.

"Happy Independence Day to all my mellogang in Indonesia. Can't wait to come back and see you guys," tulis DJ Marshmello sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Pada foto yang diunggah, Marshmello mengenakan penutup kepala khasnya dengan warna bendera Indonesia, merah putih.

Dia berjongkok dan berfoto dengan latar belakang motor dan dedaunan kering. Tampaknya foto tersebut diambil di daerah Denpasar, Bali.

Sebab, nomor plat motor yang ikut berpose bersamanya berkode DK. Dirgahayu Republik Indonesia!!!. (Jlo/jpnn)