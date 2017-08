Begini Jadinya Kalau Miyabi Kangen Pacar

jpnn.com - Maria Ozawa alias Miyabi perlahan mengubah kehidupannya. Setelah meninggalkan dunia film porno, aktris asal Jepang itu kini tengah menikmati hubungan asmaranya dengan seorang pria Filipina.

Hubungan Maria dengan Jose Sarasola sempat dilanda cobaan yang cukup berat. Pada akhir Juli lalu, perempuan kelahiran Hokkaido 31 tahun lalu itu ditinggal pergi oleh sang kekasih.

Diketahui, Sarasola harus berkeliling Filipina dan negara-negara Asia tenggara untuk mempromosikan produk yang dia dukung.

Baru seminggu ditinggal, dia sudah merasa sangat kehilangan. Hal tersebut bisa dilihat dari unggahannya di media sosial.

Maria mengunggah foto bersama Sarasola. "Even if it's one day or one week Iwill always miss you when you are not around @ chefjosesarasola #jmmoments #mariatravels #seeusoonbaby," tulisnya di kolom caption.

Melalui unggahan tersebut, terlihat sebesar apa rasa cinta perempuan yang memilih menetap di Filipina sejak beberapa tahun lalu itu kepada Sarasola.

Diketahui, Maria ditinggal oleh sang kekasih selama 13 hari, dan pada Minggu kemarin, Jose Sarasola sudah berada kembali di Manila.

Melepas kerinduan, Maria pun langsung menggelar makan malam romantis bersama sang kekasih di sebuah restoran steak. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya. "It's so nice to be back in the Philippines #jmmoments #steaknight," tulis Maria.

Sumber : RMOL.co