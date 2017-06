Begini jadinya Kalau Syahrini Ketemu Kim Kardashian, Ada Videonya lo..

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sensasional Syahrini sedang menikmati waktu liburannya di Jepang. Di sela-sela kegiatannya berkeliling, tanpa sengaja dia bertemu dengan Kim Kardashian.

Pertemuan itu pun membuat girang Syahrini dan langsung dipamerkan di akun Instagramnya.

Tak hanya foto, video singkat saat dirinya menyapa istri Kanye West di sebuah butik kawasan Omotesando, Tokyo itu juga diunggah pemilik akun @princessyahrini. Omotesando sendiri memang terkenal menjadi lokasi favorit para selebritas dunia ketika mengunjungi Negeri Sakura.

Dalam obrolannya, pemilik jargon Sesuatu itu tampak mengenalkan Indonesia. "Please come there (Indonesia)," ucap Syahrini mengenakan kaos dan fedora hitam. Kemudian dijawab celetukan seorang wanita yang menyebut nama Bali.

Selain itu, Syahrini juga mengajak Kim Kardashian untuk menyapa para penggemarnya di Indonesia. "Hai Indonesia, this is Kim Kardashian," ucap Syahrini. Dan Kim pun melambaikan tangannya dengan mengatakan "Hai."

Mantan pasangan duet Anang Hermansyah itu juga menuliskan betapa senangnya dia bisa bertemu dengan Kim. "How Humbled To Bumped And Had A Chat With This Hot stuff !!!" CUCOKKK MEONG Elu Kimmm @kimkardashian," tulis Syahrini. (mg7/jpnn)