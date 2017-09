Begini Pesan Mantan Istri Emran Untuk Laudya Cynthia Bella

jpnn.com - Erra Fazira, mantan istri Engku Emran punya pesan khusus untuk Laudya Cyinthia Bella setelah pernikahannya.

Ini disampaikan Erra melalui akun Instagram-nya. Penyanyi Malaysia itu mengunggah fotonya bersama Bella di Instagram sambil mengucapkan selamat dan pesan khusus.

"Moga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah. Penyatuan ini juga moga dapat mengeratkan lagi ukhwah antara Malaysia dan Indonesia," tulis Erra sebagai caption untuk fotonya dengan Bella yang dinikahi mantan suaminya, Jumat kemarin.

Erra berharap saling mendoakan bersama Bella meski jarak berjauhan. Dia berharap hubungan mereka harmonis dan damai bersama.



Wanita cantik berhijab itu mendoakan putrinya Aleesya yang akan diasuh Bella dan Emran.

Dia meyakin sang putri, akan makin banyak mendapatkan cinta dan kasih sayang dengan kehadiran Bella.

"Anakandaku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya. Maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buatmu sayang. Mom always support and pray for you," imbuh Erra

Tak lupa, Erra juga mendoakan Bella dan Erman segera memberikan adik baru untuk Aleesya.

"Kepada pasangan mempelai EE dan Bella, moga kalian segera dikurniakan cahaya mata yang soleha dan solehah lagi comel. Pasti anakanda Aleesya tak sabar menanti adik. Kalian senantiasa dalam doaku. Congratulations again muaaahh," pungkas Erra. (flo/jpnn)