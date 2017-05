Begini Ungkapan Sayang Rossa Saat Ultah Afgan

Rossa dan Afgan di Turki. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan Syahreza tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya ke-27 pada hari ini, Sabtu (27/5) di Tiongkok.

Sebagai teman dekat, Rossa tak lupa memberikan ucapan kepada Afgan lewat Instagram.

Penyanyi yang dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengan Afgan itu pun memberikan untaian kalimat manis sebagai ucapan selamat ulang tahun.

"Many happy returns of the day, dear Agan. So many dreams to achieve, so many goals to set in years ahead, though so many have come true n so on in future. You’re not perfect, nobody is, and I wish you will become better version of you in your new age," ucap Rossa.

Janda satu anak ini juga tak malu mengungkapkan rasa sayangnya kepada Afgan.

"Don’t stop being silly cause I love that part of you. Again, happy bday agaaaan. Love u @afgansyah.reza,” tulis akun @itsrossa910 sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Adapun foto yang diunggah Rossa adalah sosok Afgan semasa kecil yang terlihat sangat menggemaskan dengan potongan rambut berponi.

Unggahan foto itu pun dijawab Afgan. “Maaci buuu. Love you,” tulis akun @afgansyah.reza.