Beginilah Pemberitaan Bom Kampung Melayu di Mancanegara

Suasana di sekitar lokasi ledakan bom di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam. Foto: Haritisah Almudatsir/Jawa Pos

jpnn.com - Serangan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam langsung menjadi sorotan internasional. Media-media luar negeri menurunkan pemberitaan tentang teror bom di terminal yang menewaskan tiga anggota Polri itu.

Di Australia, laman The Age dan Sydney Morning Herald menurunkan artikel yang sama. Judulnya Jakarta explosions: Five dead in suspected suicide bombing near bus station.

Sedangkan di Singapura, The Strait Times meminta warga Negeri Pulau Tumasik yang sedang berada di Jakarta untuk menjauhi kawasan Kampung Melayu. “Singaporeans in Jakarta advised to avoid the Kampung Melayu area after deadly explosions,” tulis harian terkemuka di Singapura itu.

Di Malaysia, ada laman The Star yang mengangkat pernyataan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Najib secara tegas mengutuk teror bom Kampung Melayu.

“Najib condemns Jakarta bomb attacks,” demikian judul artikel di The Star. “No Malaysians affected in Jakarta bomb attacks,” tulis The Star dalam artikel lainnya.

Jauh nun di Washington, laman Washington Post juga mengangkat bom Kampung Melayu. “Suspected suicide bomb in Indonesia’s capital kills policeman, injures 4 others,” tulis salah satu harian terkemuka di Amerika Serikat itu.

Bergeser ke Inggris, laman Express menurunkan berita yang disertai video detik-detik pasca-ledakan bom Kampung Melayu. Express menurunkan artikel berjudul Double bombing at tourist hotspot leaves body parts scattered - three police officers dead.

Masih di Inggris, laman Daily Mail menurunkan berita yang langsung menonjolkan Kampung Melayu sebagai terminal. “At least three dead and 10 injured after two suicide bombers detonate twin blasts in a Jakarta bus station in Indonesia,” tulis Daily Mail.(ara/jpnn)