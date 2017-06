Beginilah Sekelumit Aktivitas Obama Berlibur di Bali

SHARES

jpnn.com - Sorotan media kini sedang mengarah ke Ubud di Gianyar, Bali. Ada mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan keluarganya yang sedang belibur di desa yang kondang di mancanegara karena keindahan alam dan kekayaan budayanya itu. Lantas, bagaimana aktivitas Obama pada hari keduanya di Ubud?

Andre Sulla, Bali

OBAMA beserta istrinya, Michelle dan dua putrinya, Malia dan Sasha menginap di Four Seasons Resort Bali di Ubud sejak tiba pada Jumat (23/6) malam. Presiden AS ke-44 itu menempati vila seluas 2.125 meter persegi yang konon bertarif Rp 35 juta per malam.

Begitu tiba di Four Seasons Resort Ubud, Obama dan keluarganya langsung menuju Villa Royal Nomor 12. Mereka juga makan malam di hotel itu.

Selanjutnya, Obama melakukan spa. “Kemarin malam sekitar pukul 21.00 Obama melaksanakan spa di vila,” ungkap sumber tepercaya dari dalam hotel tersebut kepada Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (24/6).

Pada hari kedua di Bali, Obama dan keluarganya sarapan pada pukul 07.00 waktu Indonesia tengah (WITA). Selanjutnya, tokoh internasional yang berbodi atletis itu berolahraga.