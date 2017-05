Beginilah Suka dan Duka Eva Celia Jalani Tur Perdana

Eva Celia. Foto: Dedy Yondra/JawaPos.Com

jpnn.com - Artis peran sekaligus penyanyi Eva Celia baru saja menyelesaikan rangkaian tur perdananya. Tur bertajuk 3 Cerita, 1 Ruang yang digelar bareng penyanyi Kunto Aji dan pemain trumpet Jordy Waelauruw itu berakhir pada Selasa (16/5) malam di Jakarta.

Eva mengatakan, banyak suka duka yang dia rasakan selama tur perdananya yang digelar di enam kota itu. Apalagi tur di Surabaya, Malang, Jogjakarta, Semarang dan Bandung ditempuh dengan naik bis bersama Kunto Aji dan Jordy Waelauruw beserta kru.

"Sebelum tur saya deg-degan berlebihan, khawatir sama kondisi. Kesehatan dan preparation nomor satu. Ternyata enam kota masih segar," katanya.

Beruntung, putri Sophia Latjuba itu bisa melewati tur di enam kota dengan baik. Dia bahkan sangat mengaku senang terutama saat melihat respons penonton di semua kota yang begitu besar.

"Pengalaman amazing, merasa kayak visi misi yang kami bawa sampai. Apa yang diinginkan tercapai," ucap Eva Celiaelia.

Dalam konser penutup tur semalam, Eva membawakan enam lagu dari album And So It Begins yang dirilis pada 2016. Pendengar yang hadir tampak serius menikmati aksinya.

Dalam jeda lagu terdapat banyak momen lucu, terutama saat Eva berinteraksi dengan penonton. Dia mengizinkan beberapa fans untuk bertanya hingga melayani permintaan berfoto bersama.(ded/JPG)