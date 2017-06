Begitu Tiba di Amerika Serikat, Ini yang Pertama Dicari Raline Shah!

Raline Shah. Foto: Fedrik Tarigan/dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Raline Shah akan merayakan Lebaran tahun ini dengan gaya berbeda.

Kalau biasanya ia bersama keluarga merayakannya di Indonesia, kali ini tidak.

Aktris yang bermain apik sebagai istri kedua di film Surga Yang Tak Dirindukan itu sudah berencana untuk berlebaran di Amerika Serikat.

Tepatnya di New York. “Kita mau ke New York. Ini bakal jadi pertama kali aku lebaran di New York. Di masjid di Amerika. Dua minggu (di Amerika Serikat, Red),” kata perempuan berusia 32 tahun ini.

Mengaku belum mempersiapkan apa-apa karena jadwalnya yang cukup padat, sampai Negeri Paman Sam Raline mengaku akan segera mencari tahu letak masjid serta jam-jam salat di New York.

Ia mengaku ingin tetap menjalankan puasa di sana, walaupun jangka waktu berpuasanya lebih panjang daripada di Jakarta.

“Aku pastikan pada pagi Ied sudah tahu masjidya di mana dan waktu-waktu puasa di sana. Walaupun aku musafir, tapi aku akan usahakan untuk puasa di sana karena di sana jam puasanya panjang. Kebanyakan packing saja belum sempat karena banyak buka besama beberapa hari ini jadi belum sempat,” terangnya.

Kedatangannya ke New York, diakui Raline sebenarnya karena ada salah satu keluarganya yang akan melangsungkan pernikahan.