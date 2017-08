Belahan Dada Zaskia Gotik Terlihat, Netizen: Buka Bajunya Dong Neng

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Zaskia Gotik kembali bikin heboh warganet. Dia mengungkapkan rasa syukur, namun dengan mengunggah foto seksi saat manggung.

Pada yang diunggah di Instagram pribadinya, pemilik julukan goyang itik itu mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi seorang penyanyi dangdut.

Menurut pelantun lagu Bang Jono itu, profesi yang dilakoni saat ini merupakan impiannya sejak lama.

“Menjadi seorang penyanyi adalah impianku, thanks god for everything," tulisnya sebagai keterangan foto yang diunggah pada Jumat (11/8).

Sayang, unggahan itu justru menjadi bulan-bulanan warganet. Sebab, kostum yang dikenakan Zaskia dianggap terlalu mencolok dengan belahan dada yang terlihat jelas.

"Eneng kenapa itu baju di dadanya eneng, jangan ah eneng diapa-apain juga udah cantik. Tutup ah neng eneng tuh cantiknya pake banget," tulis akun wita_gentasari.

“Buka bajunya dong neng,” celetuk ramifa_phone. “Gak cocok baju itu terlalu ketat teh di bagian v nya @zaskia_gotix lebih cantik pake baju dress yang rok gitu,” lanjut akun indri_dwi_sentari.

Meski dikritisi, banyak juga yang mengagumi sosok Zaskia. “Aku idolakan kmu Neng @zaskia_gotix...because kmu orgnya rendah hati,tdk sombong,dlm bergaul tdk pandang bulu,semoga akan ttap seperti itu yach Neng @zaskia_gotix...pertahankan n jgn berubah n jadilah seperti padi makin berisi makin merunduk,ok!!!,” kata arthimarzukib_17.(Jlo/jpnn)