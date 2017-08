Belum Bercerai, Cathy Sharon Kok Sudah Merasa Jadi Janda?

jpnn.com, JAKARTA - Batalnya gugatan cerai Eka Kusuma terhadap Cathy Sharon bukan berarti rumah tangga mereka kembali membaik.

Bahkan, meski masih berstatus sebagai pasangan suami istri, artis peran kelahiran Jakarta, 34 tahun justru sudah merasa menjadi janda dan single parents.

Kesibukan mengurus sang buah hati tanpa suami membuat Cathy mengurangi kesibukannya di dunia hiburan.

“Di rumah itu kan saya Single mother. Saya sekarang sedang bergelut di dunia berbeda," kata Cathy di Kuningan City Mall, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Saya saat ini lebih belajar untuk me-manage waktu saya. Karena untuk jadi Ibu full time urus anak-anak. Saya sadar enggak bisa terus menerus syuting dan meninggalkan anak-anak. Karena saya sadar, we have to face itu," sambungnya.

Cathy pun menegaskan hanya vakum sementara dari dunia hiburan hingga anak-anaknya sudah cukup besar dan bisa ditinggal bekerja.

“Makanya kegiatan yang pas buat aku saat ini yah bisnis. Saya tidak meninggalkan, karena saya besar di dunia itu,” pungkasnya.(Jlo/jpnn)