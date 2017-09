Belum Move On, Brad dan Angelina Langsung Berpelukan

Angelina Jolie dan Brad Pitt. Foto: dailymail

jpnn.com - Akhir pekan lalu sangat menyenangkan buat Angelina Jolie. Film besutannya, First They Killed My Father, dapat sambutan hangat di Telluride Movie Festival, Colorado, pada Sabtu (2/9).

Jolie, yang ditemani keenam anaknya di event tersebut, mendapat standing ovation. Selain itu, Jolie happy karena (akhirnya) berdamai dengan Brad Pitt.

Bintang Maleficent itu bertemu dengan Pitt tujuh pekan lalu, sekitar Juli. Itu pertemuan pertama mereka sejak Jolie menggugat cerai pada September 2016.

Diungkapkan sahabat Jolie, Ian Halperin, keduanya bertemu di rumah seorang teman. ”Brad mengambil langkah pertama. Keduanya berpelukan dan menangis,” tutur dia sebagaimana dikutip Daily Mail.

Menurut penulis biografi Brangelina: The Untold Story sekaligus konselor pernikahan Jolie-Pitt itu, keduanya bertukar banyak cerita.

”Mereka setuju melakukan sesi konseling untuk memperbaiki hubungan. Brad juga berjanji melakukan rehab intensif,” lanjut Halperin.

Besar kemungkinan konseling itu berakhir baik. Sebab, dalam wawancara Minggu lalu, Jolie mengakui bahwa hidup tanpa Pitt sangatlah sulit.

Sebagaimana diketahui, pada September 2016 dia menggugat cerai Pitt setelah insiden dengan anaknya di pesawat. Mereka pisah rumah sejak itu. Masing-masing tampaknya belum bisa move on.

Sumber : Jawa Pos