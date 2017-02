Belum Pernah Ada Simulasi, Siswa Takut Hadapi UNBK

Siswa sedang mengikuti UNBK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serentak bagi SMA/SMK akan dilaksakan pada April mendatang.

Namun, ada sejumlah siswa yang menyatakan takut dengan perubahan pelaksanaan UN tersebut karena baru pertama kalinya.

Try Out yang seharusnya dilangsungkan beberapa kali pun ternyata belum dilaksanakan. Try Out itu terdiri atas dua kali dilangsungkan oleh pusat, dua kali oleh MKKS Kendal, dan sekolah setempat satu kali.

Siswi SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu, Rafida Khotima (18) mengaku tidak siap dengan UNBK yang rencananya akan digelar serentak April 2017 mendatang tersebut.

Siswi kelas XII ini takut, kalau UNBK nanti tidak berjalan lancar. Sebab, hingga saat ini sekolahnya belum pernah melakukan try out atau simulasi UNBK.

"Baru tahun ini sekolah ikut UNBK, sedangkan selama ini kami belum pernah ujian semester memakai komputer. Try Out untuk UNBK pun belum pernah kami ikuti," ujarnya.

Menurut Rafida, dirinya masih menginginkan jika tahun ini ujian nasional masih berupa tes tertulis.

Selain belum mengerti secara teknis, dirinya pun merasa takut kalau hasil ujian nanti tidak dapat maksimal.