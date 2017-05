Bentuk Lain Diplomasi Para Diplomat

Harry Sunogo (tengah depan) bersama para duta besar sebelum tee off di Finna Golf. FOTO : JPNN

jpnn.com, PASURUAN - Banyak cara menghangatkan hubungan diplomatik. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh para diplomat yang tergabung dalam Jakarta Ambassador Golf Association (JAGA). Secara rutin, komunitas golfer yang berisikan duta besar dan diplomat itu menyelenggarakan turnamen mini.

Terbaru seperti yang mereka lakukan di Finna Golf Club and Country. Kali ini yang menjadi “tuan rumah” adalah Konsul New Zealand untuk Surabaya. ”Dengan senang hati kami menjamu para dubes dan diplomat karir yang ikut serta,” kata Honorary Consul New Zealand untuk Surabaya Harry Sunogo.

Menurut Harry, keakraban di lapangan golf merupakan bentuk lain dari diplomasi. ”Bermain golf tentu selain bisa merefresh pikiran, juga menjadi ajang ngobrol yang enak dan mengakrabkan. Sehingga tak jarang setelah bermain, bisa memunculkan ide-ide baru,” ujar pria ramah tersebut.

Beberapa duta besar terlihat ikut serta dalam ajang itu. Di antaranya Dubes Oman, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Tak ketinggalan, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrachman Mochmammad Fachir juga tampak dalam rombongan.

Rina Maharani GM Finna Golf mengatakan, bermain di Finna akan memberikan sensasi dan tantangan tersendiri bagi para Dubes. Sebab, berbeda dari course di Jakarta yang memberikan pemandangan gedung di antara hijaunya padang golf, di Finna Berbeda. Sebab panorama yang ada adalah pegunungan asli.

”Serta yang tidak kalah penting adalah kontur tanah di lokasi ini juga asli naik turunnya. Sehingga tentu menantang banget,” katanya.

Selain bermain golf, para diplomat diajak untuk melihat sentra UKM Tanggulangin yang memproduksi tas dan item fashion berbahan kulit. ”Semoga dengan kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” jelas dia. (JPNN/pda)