Berat Badan Naik 12 Kg, Alice Norin: Isinya Pipi Semua

Alice Norin. Foto dok JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Alice Norin tak peduli berat badannya naik drastis karena tengah berbadan dua.

Pasalnya, kehamilan ini sangat dinantikan Alice sejak menikah lima tahun yang lalu dengan suaminya Alvin Yudhapatria.

Karena itu, Alice tak peduli bila sekarang badannya semakin membengkak.

"Walaupun berat badan naik 12 Kg dan muka isinya pipi semua, i don’t really mind. I’m going to be a mom!,” papar Alice belum lama ini.

Sejak masa kehamilan, wanita berwajah indo ini semakin peduli dengan kesehatan dirinya dan calon bayinya.

“Lebih rajin olahraga untuk menjaga kesehatan, kesehatan gue dan kesehatan baby," ucap Alice.(zul/ps)