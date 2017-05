Berawal dari Kegalauan, Aktor Hollywood Cinta Janda Tommy Soeharto

Bobby Tonelli dan Tata Cahyani. Foto: Instagram Bobby Tonelli

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Bobby Tonelli, Raden Ayu Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata Cahyani tak ubahnya pelita di tengah kegelapan.

Tata hadir ketika aktor Hollywood itu sedang dilanda kegalauan yang hebat.

Sebelum mengencani mantan istri Tommy Soeharto itu, Bobby menjalin kasih dengan Joanne Peh.

Namun, asmara Bobby dengan Joanne ternyata kandas di tengah jalan.

“Saat itu, saya baru saja putus dengan Joanne Peh yang sudah menjadi kekasihku selama empat tahun. Saat itu, saya merasa terpuruk. Saya sedih berbulan-bulan,” kata Bobby sebagaimana dilansir laman Radar Banyumas, Selasa (17/5).

Bintang film Lost in the Pacific, No Tomorrow, dan Cages itu sempat tak membuka hatinya untuk wanita lain.

Namun, pria 41 tahun itu akhirnya menyadari bahwa hidup harus terus berjalan.

“Dengan motivasi dari teman-teman dan rekan media, saya membuka diri untuk berkenalan dengan perempuan lain,” imbuh Bobby.