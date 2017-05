Berenang Bareng Mike Lewis? Pevita Pearce Tertawa...

Pevita Pearce. Foto Instagram

jpnn.com - Pevita Pearce tak ingin memperpanjang gosip yang beredar. Artis cantik itu ikut mengomentari foto kebersamaannya dengan Mike Lewis, yang beberapa hari ini bikin heboh netizen.

Dia sengaja memberi respons pada foto yang diunggah Rochard Kingston. "Hahaha kingston you just started a gossip. They have no idea who took the pic," tulis Pevita pada kolom komentar di foto tersebut.

Tak hanya itu saja, Pevita juga mengunggah sebuah foto di Instagram-nya. "So proud of my future boyfriend! He got a medal from his soccer play today! Miss you king!," tulis Pevita sebagai keterangan foto.

Sebelumnya, beredar foto mirip Pevita berenang bersama mantan suami Tamara Bleszynski. Pada foto tersebut, dia memeluk seorang anak. Di sampingnya ada sosok Mike yang juga menggendong seorann anak. Mereka tersenyum ketika dipotret.

Sejak lama, Pevita dan Mike memang dikabarkan dekat. Beberapa tahun lalu, pemain film 5 CM itu juga terlihat hadir bersama Mike pada suatu acara. Bahkan keduanya juga kerap terlihat liburan bareng. (mg7/jpnn)