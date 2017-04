Berlatar Era Joseon, Drakor My Sassy Girl Segera Tayang

Joo Won dan Oh Yeon Seo berakting dalam drama terbaru berjudul ”My Sassy Girl” yang bakal segera tayang Mei mendatang. Foto: ONE TV ASIA FOR INDOPOS

SHARES

jpnn.com - Pecinta K-drama di tanah air bakal kembali disuguhkan drama baru, berjudul ”My Sassy Girl”. Drama ini dibintangi aktor dan aktris kawakan, Joo Won (”Yong Pal”) dan Oh Yeon Seo (”Please Come Back Mister”).

Drama ini bakal menarik, karena menyajikan cerita yang diadaptasi dari serial televisi populer berjudul sama.

My Sassy Girl tayang perdana di ONE (Big TV Ch 930, Big TV HD Ch 266, First Media HD Ch 338, Indovision Ch 164, dan Transvision HD Ch 324) pada 29 Mei mendatang, setiap Senin dan Selasa pukul 20.00.

"Keberhasilan ”Scarlet Heart” di Asia membuktikan keinginan penonton untuk bisa menyaksikan drama di waktu yang sama dengan Korea. Maka itu, sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan pengalaman menonton premium bagi penonton kami, drama My Sassy Girl akan kami tayangkan bersamaan dengan jam tayang di Korea Selatan,” jelas Senior Vice President and Head of Content, Production, and Marketing Sony Pictures Television Networks Asia Virginia Lim, dalam keterangan persnya, Selasa (25/4).

Dia menjelaskan, drama ini patut diperhitungkan karena didukung oleh cerita dan pemeran yang hebat. Apalagi, sambungnya, drama ini dibuat pra-produksi, sehingga dia yakin kisahnya bakal sangat berkualitas, karena dibuat dengan seksama.

Ditambah, meskipun film aslinya telah diadaptasi berkali-kali. Termasuk, dibuat ulang untuk serial drama Jepang dan film Amerika, drama Joo Won dan Oh Yeon Seo dipastikan berbeda.

Pasalnya, alih-alih mengikuti kisah asli yang berlatar era modern, drama kali ini mengangkat era Joseon sebagai latar cerita.

Drama ini mengisahkan Joo Won sebagai seorang mahasiswa tampan dan cerdas yang penuh percaya diri. Sementara aktris Oh Yeon Seo berakting sebagai Putri Hyemyung yang cantik namun eksentrik.