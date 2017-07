Bervakansi ke Bali? Jangan Lewatkan 10 Destinasi Ciamik Ini

Pantai Tanah Lot di Tabanan, Bali. Foto: dokumen Radar Bali/JPG

jpnn.com - Keindahan Pulau Bali seolah tak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Pulau di sebelah timur Jawa itu juga makin mendunia.

Jumlah selebritas dunia yang memilih Bali sebagai lokasi wisata pun tak terhitung lagi. Bahkan, tokoh dunia seperti Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Alsaud dan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama juga memilih Bali sebagai lokasi vakansi.

Destinasi yang kondang dengan sebutan Pulau Dewata itu memang menyajikan beragam keindahan. Bahkan laman Mirror di Inggris sampai membuat daftar berisi 10 destinasi yang wajib masuk daftar turis yang berkunjung ke Bali.

Menurut Mirror, Bali memiliki pemandangan yang benar-benar menakjubkan. “10 amazing places in Bali you need to go and see if you visit,” tulis Mirror belum lama ini.

Ada objek wisata yang benar-benar natural, tapi ada pula yang buatan manusia atau man-made. Istimewanya, Bali punya gabungan keduanya.

Lantas, apa saja 10 destinasi di Bali yang wajib masuk daftar turis mancannegara? Ini dia rinciannya;

1. Pura Uluwatu.

Dibangun di atas tebing karang terjal yang menjulang, Pura Uluwatu yang berada di Pecatu, Kabupaten Badung memang menampilkan keindahan tersendiri. Posisinya di ujung barat daya Bali dan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia sehingga menjadi tempat sempurna untuk menikmati sunset.

2. Air Terjun Sekumpul

Lokasinya memang tersembunyi karena dikepung hutan. Namun, Sekumpul disebut-sebut sebagai air terjun terindah di Bali. Sekumpul diambil dari nama desa tempat air terjun yang berlokasi di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng itu.