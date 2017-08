Besok Demian Aditya Tampil, Seperti ini Cara Sara Wijayanto Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Sara Wijayanto kembali menunjukkan dukungan untuk suaminya, Demian Aditya yang akan tampil di acara America’s Got Talent (AGT).

Dukungan tersebut disampaikan lewat akun Instagram miliknya. Di mana Sara mengunggah foto Demian tengah merentangkan tangan menghadap penonton di panggung AGT.

“Good luck for tomorrow hubbycoep! @_demianaditya_ Bismillah!,” tulisnya dalam caption.

Sara mendoakan agar penampilan yang dibawakan Demian bisa berjalan lancar dan aman.

“In the name of GustiAllah! Semoga semua lancar, aman & sempurna! This is your time to shine!,” katanya.

Sara pun meminta suaminya untuk fokus serta memberikan yang terbaik.

“Focus!! Give ur very best! I’m so proud of u! Me love u! #agtdemian,” tandasnya.

Tak hanya Sara, dukungan untuk Demian juga mengalir dari warganet. Mereka mendoakan agar Demian bisa lolos ke babak selanjutnya.(zul/pojoksatu/jpnn)