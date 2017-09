Bikin Terharu, Doa Chelsea Olivia di Ultah Pertama Nastusha

Ekspresi Nastusha diajak Glenn dan Chelsea nyoblos bikin netter gemas. Foto Instagram

jpnn.com - Putri pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie, Nastusha Olivia Alinskie berulang tahun yang pertama pada Sabtu (9/9).

Chelsea pun mengungkap beberapa harapan yang terbaik untuk Nastusha di hari istimewa itu. Dia berharap agar Nastusha bisa memiliki impian yang tinggi.

“Selamat hari lahirmu yang pertama ?? Terimakasih kamu percayakan aku untuk menjadi Ibumu. Sehat terus sayang, tertawa bahagia kepada dunia ini yah nak walau dunia tak melulu memberikan cerita indah,” tulis Chelsea dalam post Instagram-nya.

“Dan bermimpilah yg tinggi sesuai kemauanmu karna aku dan ayahmu akan mengantarmu kemanapun impian yg akan kamu pijak nantinya..Mommy loves you more than everything ??,” tambahnya sebagai caption.

Caption Chelsea di pertambahan usia Nastusha tersebut rupanya membuat warganet terharu. Hal itu terlihat dari beberapa komentar yang dituliskan para pengikut Chelsea di Instagram.

“Arghhhhh bacanya terharu sekali momm @chelseaoliviaa happy birthday baby nastusha, wish u be best,” imbuh acicah.