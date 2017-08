Bilang Tora Masih Shooting ke Anak, Mieke Amalia Bikin Sedih Netizen

Mieke Amalia. Foto Jawapos.com

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Mieke Amalia sangat terpukul dengan kasus dugaan kepemilikan psikotropika yang menimpa suaminya, Tora Sudiro.

Mieke pun berusaha untuk tegar dan setia mendampingi pria yang telah memberikannya dua anak itu.

Di akun Instagramnya, Mieke sengaja memosting foto bersama buah hatinya.

Pada foto anyarnya, dia terlihat menggendong putri kecilnya dari belakang.

“Bab.. ngga ada kata-kata yang bisa aku kasih tau ke our little monkey ini.. Aku cuman bisa bilang Bab lagi shooting.. Dia tanya berapa scene lagi ? Aku jawab masih banyak.. ???? sambil berharap dan berdoa InsyaAllah "scene" ini nggak akan panjang supaya kamu bisa cepet pulang ya.. yang kuat ya sayang ???????????????? we miss you & we love you BIG MONKEY..@t_orasudi_ro #sayabersamatora,” tulis Mieke Amalia sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Sabtu (5/8).

Curhat Mieke itu pun lagsung dibanjiri komentar dari warganet. Seolah mereka merasakan kesedihan yang dialami Mieke dan keluarganya. Mereka pun ikut memberikan dukungannya.