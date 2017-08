Bintan Diserbu 600 Wisman Tiongkok saat Weekdays

jpnn.com, BINTAN - Kecerdikan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dengan konsep marketing "More for Less" terbukti andal di Kepulauan Riau (Kepri). PWI Terpadu Crosborder yang baru di-launching 18 Agustus 2017 sudah mulai terasa sampai ke Bintan.

"You get more, you pay less! Membayar lebih murah, mendapat fasilitas yang lebih banyak," kata Arief yang pernah dinobatkan sebagai Marketeer of The Year 2013 oleh Markplus Inc itu.

Sebanyak 600 wisman asal China sukses di-drive ke Bintan saat weekdays via Tanah Merah, Singapura. Industri feri yang menyeberangkan ratusan wisman dari Tanah Merah ke Bintan langsung happy.

Bintan Lagoon Resort yang dijadikan lokasi menginap juga ikutan kebagian rezeki. “Sekarang semua industri sudah mulai berlomba-lomba memasarkan Batam dan Bintan saat weekdays. Ini perkembangan yang sangat bagus,” tutur Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuti yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi, Eddy Susilo, Rabu (23/8).

Salah satunya dengan mengambil tema Bintan Best Tours Luxury Group, 600 pax akhirnya dipasarkan travel agent asal Singapura. Target marketnya jemaat gereja asal Tiongkok yang sedang berada di Singapura.

Selama empat hari tiga malam, jemaat gereja ini dirayu untuk berwisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran (MICE) di Bintan. Semuanya dirayu untuk berwisata religi dari 22-25 Agustus 2017.

Hasilnya? Happy ending untuk Bintan. “Tanggal 22 Agustus sore seluruh rombongan Bintan Best Tours Luxury Group sudah masuk Bintan. Mereka langsung menginap di Bintan Lagoon Resort,” tambah Esthy.

Bintan Lagoon Resort langsung panen raya. Seluruh kamarnya langsung fully booked.