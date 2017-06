BJ Habibie HUT ke-81, Chelsea Islan: Keep Inspiring Us

Chelsea Islan. Foto: Dedi Yondra/JawaPos.Com

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Chelsea Islan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Indonesia Ketiga BJ Habibie, yang berulang tahun ke-81 pada Minggu (25/6).

Chelsea mengunggah foto dalam akun @chelseaislan‎ di Instagram. Foto yang diunggah menampilkan dia dan Habibie tengah memegang kue yang diberikan oleh Chelsea. Terdapat tulisan 'Happy Birthday Eyang Habibie' di kue tersebut.

Chelsea juga memberikan keterangan terkait foto yang diunggah di Instagram. "Happy Eid Mubarak and Happy 81st Birthday, Dearest Eyang Habibie. We love you very much," kata pemain film Rudy Habibie ini.

Chelsea tidak lupa menyampaikan harapan untuk Habibie. Dia berharap, Habibie bisa terus memberikan inspirasi, terutama kepada generasi muda.

"Keep inspiring us, especially the Youth of Indonesia," ucap Chelsea.

Chelsea mengatakan, Habibie merupakan sosok yang menginspirasi dia. Perempuan kelahiran 2 Juni 1995 ini merasa bersyukur akan hal itu.

"You have enlightened me in so many ways. I am grateful and blessed," ungkap Chelsea. ‎(gil/jpnn)