Bloomberg Sebut Khofifah Contoh Sukses Kiprah Politik Perempuan di Negeri Muslim

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Foto: dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan media asal Amerika Serikat (AS) Bloomberg belum lama ini menurunkan artikel tentang peran kalangan perempuan di Indonesia. Raksasa media yang berbasis di New York, AS itu menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang memberi kesempatan luas bagi kalangan perempuan untuk berkiprah.

Bloomberg mencatat, saat ini lebih dari seperempat anggota Kabinet Kerja pimpinan Presiden Widodo berasal dari kalangan perempuan. Persisnya, 9 menteri atau 26 persen dari anggota kabinet adalah perempuan.

“Indonesia memiliki rasio menteri perempuan terbesar di antara sepuluh negara dengan jumlah populasi terbesar,” tulis Bloomberg mengutip data Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berbasis di Jenewa.

Kalangan perempuan Indonesia berkiprah di politik hingga pengambil keputusan penting di bank sentral. Di jajaran kabinet ada perempuan yang beken seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa hingga Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Sedangkan di Bank Indonesia (BI) ada Rosmaya Hadi. Sarjana hukum asal Bandung itu merupakan Deputi Gubernur BI.

Tapi, yang jadi sorotan Bloomberg adalah Khofifah. Sebab, perempuan kelahiran 19 Mei 1965 yang berasal dari kalangan itu santri yang sudah dua kali menjadi menteri.

Pertama, Khofifah pernah dipercaya sebagai menteri pemberdayaan perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Kesempatan kedua ketika tokoh Muslimat NU itu dipercaya menjadi menteri sosial di era Presiden Jokowi.