BNPB Raih Asia Geospatial Excellence Award 2017

jpnn.com, MALAYSIA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih penghargaan dunia atas capaian inovasi dan kreativitas dalam penanggulangan bencana, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Kemitraan dan kolaborasi yang dilakukan BNPB bersama dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana telah menghasilkan berbagai produk yang mendapat pengakuan masyarakat dunia bahwa Indonesia telah maju dan menjadi inspirasi negara-negara lainnya.

BNPB memperoleh penghargaan Asia Geospatial Excellence Award 2017 dari Geosmart Asia dalam acara Geosmart Asia Forum dan Geo Intelligence Asia Pasific Forum di Kuala Lumpur, Malaysia 22-24 Agustus 2017.

"Penghargaan diberikan kepada BNPB untuk PetaBencana.id untuk kategori teknologi geospasial dalam keterlibatan publik," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan resminya, Kamis (24/8).

Acara tahunan bergengsi ini dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari 25 negara dan 300 organisasi di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan Asia Geospatial Excellence Award 2017 juga diberikan kepada beberapa lembaga dan organisasi atas inovasi dan capaian dalam teknologi geospasial.

Seperti Jaxa, Restec, NTT Data Corporation, Jepang untuk AW3D: The World’s First 5m-Resolution 3D Map of the Earth.

Kota Songdo, Korea Selatan untuk GIS-Based Smart Urban Planning System.