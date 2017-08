Bos First Travel Punya Aset Restoran di Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri terus menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh PT First Anugerah Karya alias First Travel dan para pimpinan perusahaan tersebut. Terbaru penyidik mengungkap aset Direktur Utama First Travel Andika Surachman di Inggris.

“Dia membeli restoran di Inggris. Ini salah satu aset juga," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak di kantornya, Selasa (22/8).

Herry mengatakan, restoran itu diduga dibeli oleh tersangka sekitar GBP 700 ribu. "Lagi kami cek kebenarannya. Dibeli 700 ribu pound sterling," jelas dia.

Herry mengaku saat ini masih dilakukan pengecekan dokumen dan penulusuran terhadap aset tersebut.

“Seperti pengecekan terhadap dokumen-dokumen kepemilikan restoran di sana," tandas dia.(Mg4/jpnn)