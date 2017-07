Bos Geram, Ayu Ting Ting Didepak dari Pesbukers?

Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Foto Instagram

jpnn.com - Ayu Ting Ting kembali digosipkan telah didepak dari Pesbukers. Seperti diketahui, Ayu terlibat dalam acara sketsa komedi televisi itu sejak 2014 silam.

Gosip bermula dari post bos ANTV Otis Hahijary di Instagram. Post tersebut berisi peringatan tegas dalam bahasa Inggris kepada semua awak Pesbukers agar datang syuting tepat waktu.

"If you're late, you are out!!!! (Anda terlambat, Anda keluar)," tulis Otis di akhir post tertanggal 9 Juni itu.

Post tersebut kemudian dikomentari seorang netizen yang merasa Pesbukers kurang seru jika tidak ada Ayu Ting Ting.

Diluar dugaan, protes netizen itu dijawab langsung oleh Otis. Dengan dingin dia menegaskan bahwa Pesbukers akan tetap seru, meski tanpa Ayu.

"Kalau gak suka gak usah nonton," tegas dia.

"@therealsarah7 semua artis harus disiplin, kalo suka terlsmbat tidak perlu ada di pesbuker!!!!" lanjut dia lagi.

Gosip semakin ramai setelah akun @lambe_lamis mengunggah screenshot jawaban-jawaban Otis tersebut. Tentu saja capture percakapan fans Ayu Ting Ting dan bos ANTV tersebut membuat netter heboh.