Boyband Gaek Backstreet Boys Garap Album ke-10

jpnn.com - Kabar baik untuk penggemar Backstreet Boys di seluruh dunia. Boyband yang melesat ke puncak popularitas pada akhir dekade 90an itu dikabarkan segera membuat album studio terbaru.

Menariknya, Backstreet Boys sudah punya rencana besar terkait album ke-10 ini. Mereka bakal berkolaborasi dengan musisi kenamaan saat ini seperti Diplo dan The Chainsmokers.

Dalam sebuah wawancara baru dengan Entertainment Tonight, AJ McLean sebagai personel membahas musisi tamu yang diajak ke dalam album anyar nanti.

"Kami menjangkau orang-orang yang selalu kami terinspirasi oleh atau yang mungkin merupakan penggemar dan kami bahkan tidak tahu. Kami semua berteman dengan orang yang berbeda," kata AJ McLean, Jumat (1/9).

Menurutnya, Backstreet Boys telah berbicara dengan sejumlah nama, di antaranya Diplo dan The Chainsmokers. "Diplo, kami telah berbicara dengannya. Kami juga telah melakukan hal-hal dengan The Chainsmokers, dan orang-orang itu luar biasa," sambungnya.

Album baru Backstreet Boys tentu sangat dinantikan. Kelompok ini terakhir merilis sebuah rekaman studio pada tahun 2013 dengan judul In A World Like This. Ada juga sebuah kolaborasi dengan Florida Georgia Line yang disebut God, Your Mama, and Me baru-baru ini. (ded/JPC)

Sumber : Jawa Pos