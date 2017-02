Buaarrr...Pesawat Jatuh Menimpa Pusat Perbelanjaan

Tim PMK memeriksa puing-puing pesawat dan bangunan yang hancur. Foto: reuters

SHARES

jpnn.com -Sebuah pesawat mesin ganda Beechcraft B200 King Air jatuh tak lama setelah lepas landas dari bandara kecil Essendon di Melbourne, Australia, pada pukul 09.00 waktu setempat, Selasa (20/2).

Empat warga negara Amerika Serikat dan seorang pilot Australia tewas seketika. Pesawat ini jatuh menimpa pusat perbelanjaan di Melbourne. Pesawat carteran tersebut sepertinya mengalami gagal mesin tak lama setelah lepas landas.

BBC melaporkan, meski kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, namun tidak ada korban jiwa lain selain penumpang dan pilot.

Pemimpin Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews mengatakan insiden itu adalah kecelakaan penerbangan sipil terburuk di Negara Bagian Victoria dalam 30 tahun belakangan ini. ”Hari ini sangat menyedihkan,” katanya. Saat ini, Biro Keamanan Transportasi Australia sedang menyelidiki kecelakaan tersebut.

Juru bicara Spotlight, kompleks mal yang kejatuhan pesawat naas itu menyebutkan kalau pesawat jatuh ke salah satu gudang penyimpanan mereka. ”Namun tidak ada yang terluka dari staf kami. Semua aman,” ujarnya.

Tidak adanya korban jiwa di darat sangat disyukuri Wakil Komisioner Kepolisian Victoria. ”Melihat ledakan yang ditimbulkan dan bola api yang besar, sangat beruntung tidak ada seorang pun di toko atau di tempat parkir yang terluka,” kata Stephen Leane.

Kedutaan AS memastikan kalau empat penumpang itu adalah warga AS. Mereka sedianya akan berkunjung ke Kepulauan King di Tansmania. Pilot pesawat, Max Quartermain memiliki pengalaman puluhan tahun menerbangkan pesawat. Dia juga punya catatan tidak tercela untuk masalah keamanan. Lelaki 63 tahun itu bersama istrinya adalah pemilik perusahaan carter pesawat Corporate and Leisure Aviation.

Bandara Essendon umumnya digunakan untuk pesawat-pesawat kecil. Letaknya sekitar 13 kilometer utara Melbourne.