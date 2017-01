Buat yang Suka Percantik Diri, Denger nih kata Sophia

Sophia Latjuba. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Sophia Latjuba mengingatkan para netizen, khususnya wanita agar tidak menggunakan barang-barang yang terbuat dari bulu binatang.

Hal itu diingatkan Sophia sebagai bentuk kepedulian kepada makhluk hidup.

Pacar Ariel Noah ini mengunggah sebuah foto hewan yang mati tragis karena bulunya diambil.

Janda dua anak ini menyarankan agar mereka yang masih menggunakan barang-barang berbulu untuk memperdalam pengetahuan.

"Buat yang masih suka pakai baju bulu binatang buat mempercantik diri dan kelihatan keren: go back to school, get educated, perbanyak ibadah and grow a heart. #dontwearfur," tulis Sophia lewat akun Instagram-nya.(chi/jpnn)