Budidaya Jangkrik Untuk Makanan di Australia Barat

Peternakan kriket di Australia Barat seolah memberikan lampu hijau untuk konsumsi jangkrik bagi manusia.

Jangkrik telah lama disebut-sebut sebagai masa depan bahan pangan dunia, dengan kepopuleran di negara-negara seperti Vietnam, Kanada dan Amerika, namun Australia relatif lamban dalam upaya mengkonsumsinya.

Hingga sekarang hanya satu peternakan jangkrik lainnya di Sydney.

Tapi sekarang, perusahaan start-up di Australia Barat, Grubs Up, juga mencoba memproduksi jangkrik untuk bubuk protein dan kemungkinan membuatnya menjadi kudapan dan bumbu.

Usaha bisnis ini sudah lama dilakukan pendirinya, Paula Pownall, yang berhenti dari pekerjaannya pada tahun 2015 untuk berfokus pada penelitian dan pengembangan bisnis jangkrik.

Paula mengatakan bahwa ia sangat senang akhirnya bisa menjual jangkriknya ke konsumen.

"Artinya, kita sebenarnya bisa menjual produk itu dan benar-benar meningkatkan bisnis dan produksi kita di tingkat komersial," katanya.

